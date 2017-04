Experience: i dj internazionali "Third Party" per la grande chiusura al "Gilda"

Sabato 8 aprile dalle 22.30 alle 4 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 ospiterà l'evento musicale "Experience" con i "Third Party" per la grande chiusura stagionale del format. Dopo aver ospitato le stelle mondiali della console, come Chocolate Puma, Florian Picasso, Vinai, Matisse & Sadko, Lush & Simon, Corey James, è prevista una serata speciale con l'unica data del duo "Third Party" durante il loro "Hope Tour" di presentazione del nuovo album. I due dj britannici Ankit Patel e Eyub Oseus sono tra i top dj internazionali di progressive house e electronic music. A partire dale 20.30 si potrà cenare con il menù pizzeria (20 euro) o ristorante (25 euro). Prezzi con consumazione: in lista 15 euro entro le ore 1 - intero 18 euro dopo le ore 1. Tavoli: 20 euro normale - 25 euro in zona Vip - 30 euro in privè. Infoline per liste e prenotazioni tavoli: 346.5746091. Per informazioni: facebook.com/experiencemusicx - instagram: @_experiencemusic - www.experiencemusic.it. Per approfondimenti vedi l'articolo: "Experience Third Party 2016".

(da facebook nella foto in alto i "Third Party" - Ankit Patel a sinistra e Eyub Oseus a destra)

