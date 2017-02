"Eros Night": la notte più trasgressiva di Bassano al "Peperosso Club"

Giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 febbraio dalle 23 alle 5 il locale "Peperosso Club" di Bassano del Grappa in via Guariento 23 (zona Marchesane) presenta l'evento "Eros Night" con show piccanti ed esibizioni erotiche per la notte più trasgressiva del bassanese. Special guest: Francy (giovedì) e Selvaggia (venerdì e sabato). Previsto un ampio buffet con "American Bar". Il "Peperosso Club" è aperto ogni settimana solo giovedì, venerdì e sabato. Ingresso riservato soli ai soci Fenalc. Info per prenotazioni tavoli: 366.5099488.

