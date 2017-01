"Epiphany Long Weekend: Bollicine e Jungle Party" all'H2O di Sandrigo

PONTE DELL'EPIFANIA: GLI APPUNTAMENTI NEL VICENTINO

Da giovedì 5 a sabato 7 gennaio dalle 20 alle 2 il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via del Capitello 39 presenta l'evento "Epiphany Long Weekend" con 3 serate di grande divertimento per festeggiare la Befana, salutando la fine delle festività nel migliore dei modi. Giovedì 5 gennaio ci sarà l'evento "Bollicine Drink & Music" con i cocktail, le specialità culinarie del menù invernale by chef Tony e l'intrattenimento con il dj set by Mr. Dalla. Venerdì 6 gennaio è in programma la situazione "Epiphany Sweet Party" con dolci sorprese, drink a tema e una speciale console con i dj Alex China e Mr Arkin. Sabato 7 gennaio torna la one night selvaggia "Jungle Party" con il locale addobbato a tema e il dresscode "Animal Style" più la musica a 360 gradi del dj Eddy Billato con i successi degli ultimi 30 anni. Ingresso sempre gratuito. Ampio parcheggio custodito. Zona Music & Zona Relax. Possibilità di cenare nel ristorante con menù personalizzati. Infoline: 0444.658098 - Andrea 347.1019199.

