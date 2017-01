"Epifania delle Famiglie" alla "Casa dei Gelsi"

TUTTI GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Venerdì 6 gennaio dalle 18 alle 24 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 organizza l'evento "Epifania delle Famiglie" con una serata dedicata ai più piccoli tra giochi di prestigio, animazioni, baby dance e truccabimbi a tema. Dalle ore 18 i bambini si divertiranno a creare la loro calza della Befana, mentre i genitori potranno rilassarsi e godersi la cena in compagnia. Numerose le proposte gastronomiche dal menù pizzeria al menù ristorante personalizzati per bambini e adulti. Costo: 10 euro bambini - 15/20 euro adulti. Per informazioni o prenotazioni: 348.2258978 - 348.8819606 - 0424.561754.

Il programma dei menù:

MENU PIZZA BAMBINI (max 14 anni) con bibita: 10 euro



3 MENU' RISTORANTE BAMBINI (max 14 anni): Piatto cheeseburger + patatine / Piatto wurstel + patatine / Piatto cotoletta + patatine a 10 euro

MENU PIZZA ADULTI con bibita e caffè: 15 euro

MENU A PROPOSTA ADULTI: 20 euro

MENU ALLA CARTA: prezzi variabili



