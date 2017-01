Epifania al "Nordest": revival, latino e liscio con Giancarlo e la Santa Monica Band

Venerdì 6 gennaio dalle 20.30 alle 3.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 festeggia l'Epifania con il classico "Friday Night": 3 situazioni musicali latino, revival e liscio. In Sala Live gli ospiti speciali saranno "Giancarlo e la Santa Monica Band", formati da: Giancarlo Favero (cantante), Desirè Favero (cantante), Antonella Nebradiga (light dj-tecnico luci); Marco Arienti (bassista voce), Mario Pitt (chitarra), Paolo Tony (batterista), Andrea Fox (fisarmonicista), Stefano Hendrix (tastiera-violino). Ingresso unico a 11 euro uomo/donna con consumazione.

