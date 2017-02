Enrico Papi al "Gilda Music Hall" di Vicenza

Venerdì 3 marzo dalle 23 alle 4.30 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 (zona industriale - uscita austostradale Vicenza Ovesta a 200 metri dalla fiera) presenta l'evento "Freak! Sarabanda" con il celebre conduttore televisivo Enrico Papi. Uno dei personaggi più simpatici del "piccolo schermo", nato a Roma il 3 giugno 1965, esordisce come cabarettista nei palasport, prima dei concerti di importanti cantanti come Fiorella Mannoia, Ivan Graziani e Nino D'Angelo, dove viene notato da Giancarlo Magalli, che lo volle nel suo programma "Fantastico Bis" come ideatore e autore di "candid camera" all'interno della trasmissione nel 1988. Durante la serata in Main Room suoneranno i dj Mr. Topeka e Mattia Sonic insieme al vocalist Filippo Ferraro. In second Room selezioni by Omar Emme e Manuel Dee con la voce di Manuel Corradi. Per informazioni prezzi e prenotazioni: Mario 345.8389752 - Matteo 339.2148711.

Note biografiche su Enrico Papi: debutta in Rai alla fine degli anni Ottanta, conducendo "Unomattina", dove è anche ideatore e regista delle rubriche settimanali "Tra vicino e vicino mettiamoci il dito" (1990-1991) e "La notizia al microscopio" (1991-1992), mentre nelle estati 1992 e 1993 conduce i collegamenti esterni in diretta di Unomattina Estate. Per tutto il 1992 conduce sempre su Rai 1 ogni domenica mattina il programma per bambini "La Banda dello Zecchino". Nell'estate 1995 è ideatore e conduttore di "Chiacchiere Estive di Enrico Papi", versione estiva ridotta di Chiacchiere, in onda come rubrica del TG1 della notte, sempre su Rai 1, appassionandosi del mondo "gossip" e guadagnandosi l'appellativo di "Acchiappavip" per la sua celerità nell'intercettare i personaggi famosi. Nel 1996 lascia la tv pubblica per Mediaset, ma vi ritornerà nel 2001, dove al Festival di Sanremo è l'inviato nel backstage del Teatro Ariston per le interviste e per raccogliere le ultime notizie, rispolverando la tanto amata passione per il gossip e in seconda serata per condurre il Dopofestival di Sanremo insieme con Raffaella Carrà. Passa quindi a Mediaset a metà degli anni Novanta. Nel marzo 1996 accentua la propensione per il "gossip", che lo farà diventare uno dei paparazzi più famosi d'Italia in quel periodo. Il primo programma da lui condotto è su Canale 5 con "Papi Quotidiani", rubrica di gossip. Poi nella stagione 1996 è inviato della trasmissione "Verissimo" di Cristina Parodi. Poi lascial il gossip, diventando uno dei volti storici di Italia 1 con i programmi di grande successo come "Sarabanda", "Matricole & Meteore", "Il gioco dei 9", "La pupa e il secchione" e "La ruota della fortuna".

