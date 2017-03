"Enrico Marchiante Orchestra": sabato liscio al "Nordest" di Caldogno

Sabato 11 marzo dalle 20.30 alle 2.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà l'Orchestra "Enrico Marchiante" per la serata di liscio nella Sala Live. Nella parte inferiore a partire dalle 22 alle 4 ci sarà la situazione dance con lo special guest star dj Gabry Ponte. Dalle 20.30 si potrà cenare con lo speciale pacchetto Pizza/Insalatona+Bibita+Caffè+Ingresso a 14 euro. Ingresso unico per la sala liscio a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni: 328.0376767 - 0444.340077.

Orchestra Enrico Marchiante: nata l’8 marzo del 2004. La band spazia dalle canzoni anni 60 ai giorni d’oggi, italiane, internazionali, da discoteca e balli di gruppo latino americani. L’orchestra e composta di 9 elementi: Enrico Marchiante (voce solista maschile); Gioia Sabbadin (cantante); Sebastiano Bombana (batterista); Andrea Dal Ben (fisarmonicista, mixer, tecnico suono); Paolo Marinato (chitarrista); Andrea Mengardo (bassista); Marco Criscuolo (tastierista, arrangiatore); Alessandro Lazzaro (tecnico luci). Il gruppo si esibisce in tutta Italia per far divertire e ballare nelle più importanti discoteche e feste di piazza, esegue dei meravigliosi concerti nelle più importanti località turistiche e nei teatri più belli. Nel 2008 ha realizzato un tour in America per gli italo-americani, (Detroit, Chicago, Cleveland, New York) cantando le piu belle canzoni italiane. Dal 2004 al 2015 sono stati pubblicati i seguenti cd: 2004 "Perdonami"; 2005 "Musica Proibita"; 2006 "Dolce Canzone"; 2008 "Non Posso Crede"; 2010 "Marchiante Canta Bastelli"; 2011 "Profumo di Viole"; 2012 "Nato In Italy"; 2013 "Brivido di Papa"; 2014 "Sogno d’Estate".

ELENCO DISCOTECHE