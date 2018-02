Enamorè safari - reggaeton y electro latino @Feel Club

La noche più caliente e movimentata della provincia torna nel Club per eccellenza ed è pronta ad infuocare la dancefloor Vicentino.



¡Vive con nosotros la super fiesta!



In Consolle:

> Andrea Bozzi

> Ceck

> Lele Dc



Show:

> Enamorè Chicas

> Pierre Luis



__________________

>>La Cena<<



Dalle 21.00 le porte del club si aprono per l'aperitivo di benvenuto offerto a tutti dal nostro special partner Martini accompagnato da un goloso buffet!



Scegli il menù perfetto per te!



RISTORANTE donna 26 €, uomo 28€

Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo, l'antipasto a scelta tra carne o pesce, il secondo piatto a scelta tra carne o pesce, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè.

(A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5)



PIZZERIA donna 15€, uomo 23€

Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo, pizza o insalatona a scelta, il dessert, birra o bibita e caffè.





_________________

Prezzi

Dalle ore 22.30 - INGRESSO DISCOTECA



#INGRESSO #OMAGGIO #DONNA entro le 01.00



Entro le ore 01.00

Donna: omaggio donna

Uomo: 14€ con consumazione



Dopo le ore 01.00

Uomo/Donna: 17€ con consumazione



_________________

INFO & PRENOTAZIONI FEEL CLUB

☎ Mobile: +39 349 4938449