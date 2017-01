"Enamorè Safari": dance a 360 gradi al "Totem Gallery Club" di Vicenza

Sabato 21 gennaio dalle 23.45 alle 5 la discoteca "Totem Gallery Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 (zona industriale) presenta l'evento "Enamorè Safari" per la terza stagione consecutiva con selezioni musicali a 360 gradi. Speciale console con dj set by Ceck, Lele Dc e Raffaele Palma from Beat (commerciale, electro latino e reggaeton) insieme al vocalist Mc Big from Beat. Ladies Dress Code in stile "Safari". Prezzi di ingresso: 14 euro in lista entro le ore 1.30 e 17 euro intero. Possibilità di prenotazioni tavoli zona privè. Selezione all'entrata con serata riservata ad un pubblico maggiorenne. Infoline per liste e prenotazione tavoli: Girella 340.5849175 - Dalce 349.4165433.

ELENCO DISCOTECHE