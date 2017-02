"Enamorè Carnival Do Brasil": festa in maschera al "Totem Gallery"

Sabato 18 febbraio dalle 23.30 alle 4 la discoteca "Totem Gallery Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 (zona industriale) presenta "Enamorè Carnival Do Brasil" con la festa in maschera più originale del capoluogo berico. "Enamorè", la serata latina di Vicenza per eccellenza, ha deciso di organizzare il "Carnevale di Rio de Janeiro". In console selezioni di Ceck e Lele Dc con sonorità commerciali, electro-latino e reggaeton. Vocalist: Mc Big. Live Show: Visionair. Il party comincerà a mezzanotte circa. In serata sarà attiva la promozione donna "Taggati e Vinci lo Springbreak" per farsi immortalare nell'album con "Jeep" e le "Vg Mania Girl". Le ragazze nelle 2 foto giudicate più belle o originali potranno vincere un viaggio gratis per lo Springbreak 2017 in Croazia dal 22 al 25 aprile. Per i maschi invece ancora disponibili alloggi super "low cost". Lo "Springbreak" è una festa ininterrotta nello stesso villaggio nella località croata di Umago con 4 giorni di grande divertimento con numerosi dj, animazione, live band, beach party, aperitivi, serate tematiche, boat parties e tanto altro ancora. Posibilità di prenotazioni tavoli nella zona privè. Entrata riservata solo ai maggiorenni. Ingresso: 14 euro ridotto in lista entro le ore 1.30 - 17 euro intero. Per informazioni e prenotazione tavoli: Girella 340.5849175 - Dalce 349.4165433.

