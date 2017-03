"Enamorè Anniversary 3 Years": electro-latino & reggaeton al "Totem Gallery"

Sabato 18 marzo dalle 23.30 alle 5 la discoteca "Totem Gallery Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 (zona industriale) presenta l'evento "Enamorè Anniversary 3 Years" con il compleanno del primo evento electro-latino/ reggaeton del capoluogo berico per 3 anni di emozioni e di successi. Speciale console con dj set by Ceck, Lele Dc e Raffaele Palma from Beat (commerciale, electro latino e reggaeton) insieme al vocalist Mc Big from Beat. Enamore' parteciperà allo "Springbreak 2017" in Croazia dal 22 al 25 aprile per il grande party internazionale del divertimento. In serata sarà attiva la promozione donna "Taggati e Vinci lo Springbreak!": basterà farsi immortalare con Jeep e le Vg Mania Girls per poi "taggarsi" nell'album sulla relativa pagina facebook. Le ragazze nelle 2 foto giudicate più belle o originali potranno vincere un viaggio gratis per lo Springbreak. Per i maschi invece ancora disponibili alloggi super low cost. Prezzi di ingresso: 14 euro in lista entro le ore 1.30 e 17 euro intero. Possibilità di prenotazioni tavoli zona privè. Selezione all'entrata con serata riservata ad un pubblico maggiorenne. Infoline per liste e prenotazione tavoli: Girella 340.5849175 - Dalce 349.4165433.

