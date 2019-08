Elettra Lamborghini a Vicenza

Arriva a Villa Bonin Elettra Miura Lamborghini.

L'ereditiera della famiglia famosa per le auto veloci è la prima donna dell'estate italiana 2019.

Si è conquistata un posto al sole in tv a suon di litigate e provocazioni, ha conquistato le classifiche musicali con i brani del suo primo disco ed è reduce dall’esperienza come giudice nel talent show di Rai2.

Con Fanfare, il singolo in collaborazione con Guè Pequeno, Elettra Lamborghini è tra le protagoniste dell’estate in musica e delle manifestazioni tv. Recentemente si è vista anche costretta a interrompere un suo show a causa del comportamento incivile di alcuni spettatori, ma è certo che è una delle rivelazioni musicali e televisive dell’anno grazie alla partecipazione a The Voice of Italy come unico coach donna dell’edizione 2019. In rete spopolano le gif di lei che corre incontro ai concorrenti del talent show reggendosi il seno con le mani “perché altrimenti mi scappa".

Elettra Lamborghini dopo le prime apparizioni in tv nei reality "SuperShore", a "Riccanza", al "Geordie shore" conquista il mondo della musica grazie al video "Lamborghini" di Gue Pequeno e Sfera e molto altro.

Grazie al suo pluripremiato album #ElettraLamborgini e pronta per una nuova performance con i suoi più grandi successi come "Lamborghini", "Mala" e "Pem Pem" con centinaia di milioni di visualizzazioni !

A Villa Bonin Vicenza:

Dalle ore 21.00 con l’aperitivo firmato Martini e sfiziosi finger food da gustare nel verde di Villa.

A seguire potrai scegliere tra le proposte del menù ristorante o tra il menù pizzeria.

RISTORANTE. Donna € 26 - Uomo € 28

Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo sarà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini* selezionati e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5). In serata potrai scegliere se degustare i nostri piatti di pesce o di carne, oppure i nostri hamburger gourmet.

PIZZERIA. Donna 21,00€ - Uomo 23,00€

Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo, pizza a vostra scelta, birra o bibita e caffè. Chi vuole al posto della pizza può scegliere una tra le nostre deliziose insalatone oppure i nostri nuovi hamburger gourmet.

PREZZI E ORARI

Per il dopo cena l'ingresso è consentito a partire dalla ore 22.30:

RIDOTTO DONNA entro le ore 00.30 solo con registrazione www.villabonin.it

➡Entro le ore 00.30:

Donna: 12€ solo con registrazione su www.villabonin.it

Uomo: 16€ con consumazione

➡Dalle ore 00.30 alle ore 01.30:

Donna: 14€ con consumazione

Uomo: 16€ con consumazione

➡Dopo le ore 01.30:

Donna: 16€ con consumazione

Uomo: 18€ con consumazione