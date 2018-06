ElectroNight al Mamaloca

"Synthetic electronic sounds, industrial rhythms all around"



La NewWaveNight per una sera chiude nell'armadio le chitarre per lasciare spazio ai sintetizzatori e alle tastiere.

Suoni freddi, voci rarefatte e testi oscuri.

Una serata con tre dj set che spazieranno dai pionieri della musica elettronica come Kraftwerk e Die Form passando per le nuove frontiere musicali synth pop solcate dai Crystal Castles fino ad arrivare ai Nine Inch Nails, veri guru dei giorni nostri nel panorama industrial e non solo



Nel covo della musica Rock l'elettronica si insinua per una notte a forte impatto electro.





DJ

Emy - Nightbreeze

Whipping boy - Dark overground

Albert - NewWaveNight



Per info e prenotazioni tel. 0444.041949