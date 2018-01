"El Sabor de Tango": corsi per principianti e milonga argentina al Retrò

Giovedì 25 gennaio alle 22.30 al Retrò di Vicenza in via Giuseppe Vaccari 8 (Zona Ferrovieri) è in calendario la serata di milonga con il tango per tutti.

Programma della serata:

- Dalle ore 20.00 alle 21.30 in pre-serata: Nuovi Corsi di Tango Argentino per Principianti tenuti da Insegnanti Professionisti: Michela Gobbi e Maurizio Masetto dell’ Asd El Sabor de Tango. Info 348.2330990 - www.elsabordetango.it

- Dalle ore 21.45 inizio Milonga del Barrio (non si effettuano prenotazioni ai tavoli) con selezioni di Mimmo “Il Pugliese” - Musicalizador Tango Dj

- Contributo comprensivo di entrata in milonga, bibita a scelta tra alcolica o analcolica, disponibilita’ per tutta la serata stuzzichini salati e dolci: 8 euro

- Tessera: 5 euro

- Musicalizador a rotazione settimanale e durante la serata verranno effettuati scatti fotografici

Disposizione Area Interna e Esterna: 300 mq. di pista -Tavoli tutti fronte pista - Guardaroba Gratuito - 2 Parcheggi Gratuiti sia interno/esterno- Servizio Bar dedicato ai soci con prezzi modici - Impianto Audio che si adatta perfettamente alla musica del Tango

Info corsi (riservati ai soci) e prenotazione tavoli nele serate di milonga: Maurizio 348.2330990 - Asd El Sabor de Tango: www.elsabordetango.it - Facebook: elsabordetango maurizioymichelamasetto locale Retro’