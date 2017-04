"Easter Party": special guest voice Silvia Ottoboni al "Nordest" di Caldogno

LA TOP 5 PER LA PASQUA E PASQUETTA 2017 SUL TERRITORIO BERICO

GLI EVENTI PER LA PASQUA 2017 E PASQUETTA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 15 aprile dalle 22 alle 4 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 organizza l'evento musicale "Easter Party" per festeggiare la Pasqua con lo special guest voice by Silvia Ottoboni. In console suoneranno i dj Riccardo Zangirolami (hip hop - rn'b - reggaetton) e Enrico Andriolo (commerciale - dance - edm). In Smoke Vinyl Room 100% house dj set con Roberto Danza. A partire dalle 20.30 speciale pacchetto pizza + bibita + ingresso a 10 euro. Ingresso riservato ai maggiori di 16 anni con selezione all'entrata. Ingresso gratuito con consumazione obbigatoria a 5 euro. Drink a 5 euro per tutta la notte. Infoline per prenotazioni: 347.6545359 - 348.3994616 - prenotazioni@discotecanordest.co.

(nella foto facebook Silvia Ottoboni)

