"Easter Addicted": il top dj internazionale Sam One al "Casamia Easy Club"

In occsione di Pasqua, domenica 16 marzo dalle 22.30 alle 4 la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 17 presenta l'evento musicale "Easter Addicted" per la one night hip hop di tendenza nel capoluogo berico. In console suonerà lo special guest top dj-producer internazionale Sam One direttamente da Parigi con il suo speciale mix tra electro house e hip hop unico nel suo genere per uno spettacolo avvicente. Ingresso gratuito fino alle 24.30. Prezzi dopo le 24.30: 10 euro donna - 14 euro uomo. Per informazioni e prenotazioni: 347.9979802 - info@casamiaeasyclub.it.

SAM ONE: attivo dal 1989, Sam One debutta come deejay e conduttore radiofonico a Parigi per vari eventi locali. Nel 1996 ha incontrato la coreografa internazionale Laura Courtellemont, che ha creato il famoso ballo "Ragga Jam", accompagnandola in tutti i suoi eventi nei club di tutto il mondo. Nel 2004 Sam One diventa il tour deejay ufficiale di Pernod Ricard, Havana Club, Paddy, Ballantines e Clan Campbell, esibendosi in molti locali in Francia. Nel giro di pochi anni si è imposto con successo sulla scena musicale francese e internazionale. Ha suonato nei club più importanti di tutto il mondo come Hell House Club "Red Light", il Bus Palladium, Studio 287, Baths, Vinyls, Loco, il Balajo il Bizen, The Queen Loft Metropolis; Victory, Villa Bonin, Fellini, Just Cavalli in Italia; Théâtro in Marocco; l'Iguana Club in Florida; Hot Séria in Brasile, il Baroque in Norvegia. Molti marchi come Coca Cola, Nike, Reebok, DMC, Numark Mix, Amstel, Heinekein, Havana Club Philipp Morris lo hanno utilizzato per i loro eventi. Più di un semplice dj Sam One offre un vero e proprio spettacolo visivo e dinamico con la sua musica a base di house-electro mescolata con hip-hop set formato tecnico. Recentemente Sam è stato chiamato a suonare negli eventi di danza molto popolari, come The Circle Underground, il Juste Debout in Francia, the Brave Battle a Londra. Ha fondato l'etichetta discografica "House 4 You".

(nella foto in alto il dj-producer Sam One)

