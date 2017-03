"DUB Dance Urban Beats": il top party black music di Vicenza a Villa Bonin

In occasione del weekend di Pasqua, venerdì 14 aprile dalle 22 alle 5 la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza in via del Commercio 39 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest a 200 metri dalla fiera) presenta l'evento musicale "DUB Dance Urban Beats" con il top party del capoluogo berico dedicato alla black music: hip hop, reggaeton e r&b. In console mixeranno i dischi i migliori dj del momento con una super animazione sul palco. In Main Room (hip hop - r&b) insieme allo special guest voice Calla Mc suoneranno iesident dj Gredy, Ray Jones e Manu. Resident vocalist: Hanna Hero Mc. In Barchessa (reggaeton - latino) selezioni musicali by Lenny e Betzy. Urban beats o "music" è sinonimo di hip-hop, r&b e tutti i generi associati alla cultura hip-hop, un fenomeno culturale globale partito dalle strade di New York negli anni 80 per farne uno stile di vita. "Villa Bonin" proporrà sempre questa situazione sonora una volta al mese. La nuova one night dedicata a celebrare la cultura urbana sarà sinonimo di passione e ballo sfrenato per unire culture diverse con l'energia e il sound della black music. Ingresso con consumazione: ridotto in lista 10 euro donna e 14 euro uomo fino alle ore 1; intero 14 euro donna e 16 euro uomo dopo le ore 1 o senza lista. Infoline per liste e prenotazioni tavoli: 393.0123393.

ELENCO DISCOTECHE