"DUB: Dance Urban Beats": black music con reggaeton, hip hop e r&b a Villa Bonin

Venerdì 23 dicembre nasce a Vicenza "DUB: Dance Urban Beats", il party dedicato agli urban-beats della "black music" presso la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza in via del Commercio 39. "Urban Beats" è sinonimo di hip-hop, r&b e tutti i generi associati alla cultura hip-hop per un fenomeno culturale globale partito dalle strade di New- York negli anni '80. Una volta mese verrà proposto in esclusiva a Villa Bonin. La nuova one night dedicata a celebrare la cultura urbana sarà sinonimo di passione e ballo sfrenato, unendo movimenti sonori diversi grazie all'energia lo stile e il sound della black-music. Main Room Line Up (hip hop - r&b): Gredy, Dj Manu, Betzy, Rat-Truppen, Nex Cassel, Mc Hanna Hero. Barchessa Line Up (reggaeton - latino): Lenny e Betzy. Prezzi: 10 euro donna e 14 euro uomo fino alle 24.30 - 14 euro donna e 16 euro uomo dopo le 24.30. Infoline per prenotazioni: 393.0123393. Ingresso vietato ai minori di 18 anni.

