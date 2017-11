DUB Dance Urban Beat - Opening Winter: hip hop & reggaeton a Villa Bonin

GUIDA FESTE WEEKEND IN DISCOTECA A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 18 novembre dalle 23 alle 5 la discoteca Villa Bonin di Vicenza presenta DUB - Dance Urban Beat: Opening Winter, party dedicato alle sonorità urbane (hip hop - rn'b - trap) per l'apertura stagionale. Special guest dj El Moreno. Main Room: Betzy & Manu. Voice by Mc Calla M. Barchessa (trap zone): live by Sugo Gang.

Cena dalle ore 21 con Menù Pizzeria o Ristorante. Prezzi: ridotto in lista nominale 10 euro donna - 14 euro uomo / intero senza lista o dopo l'una 14 ero donna - 16 euro uomo. Infoline per prenotazioni: 393.0123393 - 333.4199777.

