"DoReMenica": pomeridiana di tango all'Hangar 383 di Bassano del Grappa

Domenica 30 aprile dalle 17 alle 1.30 la milonga "Hangar 383" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 5 presenta l'evento musicale "DoReMenica Special" per una delle ultime pomeridiane stagionali di tango. In consolle Nico Don Aniceto Portioli Tj. A partire dalle 19 si potrà cenare con il buffet gratuito o con la possibilità di ordinare una pizza per asporto. Ingresso a 7 euro con entrata riservata ai soci Aics/Faitango. Infoline e prenotazioni: 333.9513177 (sms).

