Doppio menù pizzeria e ristorante al "Gilda Music Hall" di Vicenza

Sabato 4 marzo alle 20.30 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest a 300 metri dalla fiera) propone la "Cena Fashion" con il doppio menù pizzeria e ristorante. A seguire gran dopocena musicale con l'evento "Voglio Tornare Negli Anni '90". Costo + ingresso nel locale: Menù Pizzeria 20 euro - Menù Ristorante 25 euro. Infoline per prenotazioni: 0444.348128.

Menù Ristorante:

Aperitivo di benvenuto con buffet

Primo: Risotto mantecato con carciofi ed Asiago

Secondo: Tagliata di manzo con patate al forno

Dessert - Acqua, vino e caffè inclusi

Menù Pizzeria: Aperitivo con buffet, pizza a scelta, bibita e caffè

ELENCO RISTORANTI