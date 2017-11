"Domingo Social: Baila Latino": ogni domenica al "The Big Rock Food & Beer"

Ogni domenica alle 21 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 presenta Domingo Social con "Baila Latino" by Corinna Staff: animazione e balli di gruppo (bachata - salsa - kizomba) con D. dj set. Dalle 20 cucina aperta per la cena con panini, piadine, bruschette e snack. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 0444.267203.Aggiornamenti: www.thebigvicenza.it - www.facebook.com/THEBIGVICENZA/

