Dj Hype: la leggenda del drum'n bass mondiale al "K2 Music Place di Vicenza

Venerdì 23 dicembre dalle 23 alle 4 il locale "K2 Music Place" di Vicenza in Strada della Pelosa 183 ospiterà in esclusiva assoluta il dj internazionel Hype, una vera leggenda della drum'n bass mondiale, per l'unica data nel Nord Italia. Direttamente dalla storica etichetta inglese "Playaz Recordings", arriverà proprio il pionere di questo genere musicale, che più di tutti ha contribuito alla sua crescita e sviluppo da più di vent'anni. Per approfondire: www.facebook.com/hypehypehype - www.soundcloud.com/djhypednb - www.mixcloud.com/discover/dj-hype. In consolle anche i dj resident Richie Killasound, Misquared, Cyco e Dr. Dide. Hosted by Liscio. Graphic Design e Video Concept: Saverstudio. Photo Concept: Roberto Graziano Moro. Ingresso a 10 euro con entrata riservata ai soci Arci. L'evento è organizzato da CTRL Control Music, un progetto che coinvolge diverse realtà del panorama musicale con ospiti italiani e internazionali insieme a foto, video, allestimenti e proiezioni.

Biografia Dj Hype: dagli esordi come speaker radio alla fondazione di importanti etichette come Ganja Records e True Playaz, Dj Hype ha sicuramente cambiato il volto dello scenario musicale londinese attraverso i suoi brani, ma anche grazie a ciò che le sue label producono riuscendo così a dare spazio e visibilità ai giovani talenti meritevoli di questa opportunità. Nel 1994 Dj Hype fonderà Ganja Records, label che si focalizzerà fin da subito sulle grandi possibilità dei breaks, pubblicando una serie di tracce di assoluto spessore come "Ganja Man" di Dj Krome & Time o l'immortale "Super Sharp Shooter" di Dj Zinc ed aprendo la strada alla gloriosa True Playaz, forse una delle più importanti ed influenti etichette discografiche drum'n bass di sempre. Geniale nella selezione, perfetto nei mixaggi e in più abile nello scratch, Dj Hype garantisce uno spettacolo di qualità tra diversi stili di jungle e drum'n bass creando così tutti i presupposti per non stancare mai il pubblico che lo segue dal centro della dancefloor.

ELENCO DISCOTECHE