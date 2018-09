Discoteca Nordest: la grande apertura

Discoteca Nordest

"La Città che balla"

Stagione Invernale 2018/2019

Via Pomaroli, 69 - Caldogno (Vi)

_______________________________________

> Sabato 29 Settembre 2018 <



Ci sono Locali, Disco bar, Club e Discoteche...

e poi c'è LA CITTA' CHE BALLA.





RIACCENDIAMO IL DIVERTIMENTO!



★ ★ ★ ★ ★

"Rendi più grande il tuo #DIVERTIMENTO!"

5 Situazioni Musicali sempre

attive ogni SABATO NOTTE!





★ SALA GRANDE

(Quartiere Reggaeton & Commerciale )

Il meglio della musica commerciale del momento, un dancefloor carico di effetti speciali e video show!



In consolle: DJ JO - ENRICO SISMA - MARCO FESTA





★ ★ JEANS PRIVE'

( Quartiere Anni 80 & 90 )



Ogni Sabato notte la migliore musica di quegli anni con Roberto Danza& Marco Festa.





★ ★ ★ LATIN CONGA

( Quartiere Latino Americano: Salsa, Bachata, Merengue )

I deejays, i promoter, le scuole e le figure più influenti del panorama latino veneto ogni Sabato con noi per una notte da ballare.



Sensualità ed allegria, saranno gli ingredienti della sala latina che a Vicenza mancava da troppo tempo!



Questo Sabato con noi:

> El sabor night by Chiara Crivellaro <



Ore 20.30 Cena su prenotazione



Ore 22.00 stage di merengue con Wendy Del Rosario



Ore 23.00 Inizio serata con la musica di Carlos Quesada e lo spettacolo della scuola Todo Se Puede.



Taxi dancer: GODWIN!





★ ★ ★ ★ CLUB Room

( Quartiere Underground: Classic, Tech house, Deep, Techno )

Un mix di artisti nazionali ed internazionali supportati dai movimenti più rispettati del settore vi faranno ballare fino al mattino.



From METEMPSICOSI >

in consolle i protagonisti saranno loro:



★ Ricky Le Roy

★ Joy Kitikonti

★ LUCA PECHINO Mc



Opening Set: LRT



★ ★ ★ ★ ★ SALA LIVE

Le migliori orchestre in una delle più grandi e confortevoli piste del veneto.



Questo sabato con noi: LINDA BISCARO



________________

✪ Servizi:



> Ampio parcheggio

> Ampio Guardaroba

> 2 Aree Pizzeria / Ristorante

> 6 postazioni Bar

> 6 aree toilet ( 3 uomini - 3 donne)

> 2 Aree fumatori ( 1 interna - 1 Esterna )







_____________________

✪ CENA con NOI!



Speciale Pacchetto Cena #TUTTOCOMPRESO.



A soli 15€: Ingresso + Aperitivo + Pizza/Insalatona/Piatto Unico

+ Bibita + caffè.



Per prenotazioni cena chiamare 380.1314691 o scrivere a prenotazioni@discotecanordest.com





______________________________________

✪ PREZZI INGRESSO DISCOTECA:



In Lista entro le ore 01.00:

5€ Donna - 7€ Uomo



Intero:

6€ Donna - 8€ Uomo



________________________________

✪ ATTENZIONE ! ! !



LA DIREZIONE DEL SI RISERVA IL DIRITTO D'INGRESSO.



> Vogliamo creare un clima sereno all' interno del locale.

Persone che hanno altri fini oltre a quello di divertirsi e di partecipare aI nostrI eventI non sono assolutamente gradite.



> L'educazione e il buon comportamento sono requisiti fondamentali per essere parte delle serate targate Discoteca Nordest.



_________________

✪ Follow us:



> Facebook: https://www.facebook.com/nordestdiscoteca

> Instagram: https://www.instagram.com/discotecanordest

> Sito internet: http://www.discotecanordest.com/





▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

Discoteca Nordest,

Locale Aperto con 5 Piste da Ballare.

Via Pomaroli, 67 - Caldogno (Vi) - Italy

IL locale aprirà le porte alle ore 20.00 per la cena

e alle 21.30 per la discoteca. Telefono: 380.1314691