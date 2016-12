"Disco Storia Christmas: Carnival Party": revival anni '70-'80-'90 al "Le Roi Club"

TUTTI GLI EVENTI DEL NATALE 2016 A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 25 dicembre dalle 23 alle 5 la discoteca "Le Roi Club 1951" di Bassano del Grappa in via Matteotti 46 festeggerà il Natale con "Disco Storia Christmas: Carnival Party" con la migliore musica revival dagli anni '70 ad oggi. Si balleranno i grandi successi di sempre dai grandi miti come Micheal Jackson e i "Queen" alle hit anni '80 di Righeira, Sabrina Salerno, Abba e alle canzoni degli anni '90 di Corona, Alcazar, Eiffel 65. Dress Code: abiti colorati con cappelli, maschere e travestimenti come se fosse carnevale. Main Room Line Up Dj: Davide la renna B2B Mauretto da Gerusalemme; Pigozzo il pupazzo di neve; Dj Space l’elfo; Il fantastico dj Luigi; Charlie il grinch; Gibbotto Bublè; The Mistomare'S from Lapponia; Fast il re magio. Queen Room: "Jungle Staff" - Mr. Moore & Andrea Monegato dj. Voice by Jack Frost. Pre-party ufficiali al Civico 130 e al Bar Munari. Info e prenotazioni: Davide Civico 348.5656240 - Mauro 348.3682351. Ingresso a pagamento.

