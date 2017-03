Disco Inferno '70: musica revival e live show by Siro & Friends alla Fiera di Lonigo

Doppio appuntamento con la situazione "Disco Inferno '70" in occasione della Fiera di Lonigo negli stand del Parco Ippodromo. Sabato 25 marzo e sabato 1 aprile due eventi eccezionali con dj set revival per ricordare e rivivere i migliori successi del decennio 1970-1980 insieme allo "Live Show" by Siro & Friends. Possibilità di cenare nelllo stand gastronomico della fiera a prezzi popolari prima dell'evento. Ingresso libero.

Il programma della manifestazione:

Sabato 25 Marzo - ore 21 - Fiera Lonigo - Stand Ristorante Arena di fronte chiesa vecchia: In console musica revival anni '70 con Dj Raffa Mix & Dj Alex Cerri e Live Show by Siro & Friends

Sabato 1 Aprile - ore 21 - Fiera di Lonigo - Birra e Motori - Struttura Stand Fieristici - Parco Ippodromo di Lonigo: In console muica revival anni '70 con Dj Jhonny Malengo e Live Show by Siro & Friends

