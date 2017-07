"Disco Inferno '70": dopocena by "Roba da Grandi" a Villa Bonin

TUTTE LE FESTE IN DISCOTECA FINO A MERCOLEDI' 19 LUGLIO

Mercoledì 19 luglio dalle 21 alle 4 la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza ospiterà il format "Roba da Grandi" per la cena e il dopocena più esclusivi del territorio berico in collaborazione con "Noi-Pop Party". La serata, concepita per un pubbico adulto, è vietata ai minori di 24 anni. Situazione musicale con "Disco Inferno '70" con i dj Jhonny Malengo e Andrea Bozzi e lo spettacolo di "The Show Siro&Friends". Voice by Marco Cappello. La videocena rivivrà con tutte le emozioni degli anni ’80 con i "Popcorn" (golden age disco). Infoline per prenotazioni: 338.9637207 - 393.0123393 - 338.5929471 - info@villabonin.it. Aggiornamenti su: www.facebook.com/RobaDaGrandi/

