"Day Off": la domenica del "Qubò" a Costabissara

Domenica 29 gennaio dalle 18 alle 2 il locale "Qubò Cafè" di Costabissara in via Meucci 44 presenta l'evento "Day Off" con musica e fre buffet per tutti per l'appuntamento con la "Domenica al Qubò". In consolle dj set by Fona. Il "Qubò" è bakery, bistrot e ristobar con live music nel fine settimana: molte le proposte dai drink e cocktail fino alla colazione, pausa pranzo e cena. Orari di apertura: dalle 7 alle 2. Ingresso gratuito. Infoline: 0444.971845.

ELENCO DISCO E FESTE