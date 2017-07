"Dark Side of Snoopy" ad Asiago: tekno, french core, goa & afro-reggae

Sabato 15 luglio dalle 22.30 alle 4 la discoteca "Snoopy" di Asiago in via Ekar 1 presenta l'evento "Dark Side of Snoopy" con musica tekno/french core/industrial - goa/psy/fullon - afro/reggae/rock. Ingresso a 10 euro. Infoline per prenotazioni liste o tavoli: 0424.460031 - 335.8449223. Per aggiornamenti sui social network: www.facebook.com/SnoopyAsiago/ - www.instagram.com/discotecasnoopyasiago/ - www.instagram.com/paolasofia87/.

SALA TEKNO/FRENCHCORE/INDUSTRIAL: Killercell [The Core Dealers] / D.A.K.S. [The Core Dealers] / Kaali / Cacio

SALA GOA/PSY/FULLON: Exallos dj set (Darkpsy/Hitech) / Orcrux Side live (Hitech) / PinkBrain live (Darkpsy/Hitech) / Jhonny dj set (Full On) / Leszy dj set (Dark) / Deco & Sound by Brenta Feste SoundSystem & The Brainmater Arts.

SALA REGGEA/AFRO/ROCK: dj Fabio (resident Snoopy) & Ivo Percussion.

