"Daghe Gas": serata trash a 360 gradi al "Mada Cafè" di Isola Vicentina

Sabato 14 gennaio dalle 21 alle 2 il locale "Mada Cafè" di Isola Vicentina in via Europa 45 presenta l'evento musicale "Daghe Gas" con la serata trash per eccellenza a 360 gradi. Dopo il devastante successo delle prime due edizioni, torna la one night alternativa del vicentino. In console dj set by Luca Noize (Powerstaff) e Dorian V (Freitag). Infoline per prenotazioni: 334.9981859.

