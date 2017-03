"Daghe Gas Happy Birthday Mada": il compleanno musicale a Isola Vicentina

Sabato 1 aprile dalle 22 alle 4 il locale "Mada Cafè" di Isola Vicentina in via Europa 45 presenta l'evento "Daghe Gas Happy Birthday" per festeggiare il suo primo compleanno in grande stile con uno dei suoi format musicali più esplosivi. In console selezioni musicali a 360 gradi dal trash agli anni '90 fino all'hip hop-reggaeton mixate da Luca Noize & Dorian V. Ingresso gratuito. Ogni mercoledì "Bailando Latino", ogni giovedì "Pink" dedicata alle donne. Infoline per prenotazioni: 334.9981859.

