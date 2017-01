"D.U.B. Dance Urban Beats": la nuova one night della dance urbana a "Villa Bonin"

Venerdì 20 Gennaio dalle 22 alle 5 la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza in via del Commercio 39 presenta "D.U.B. Dance Urban Beats":

il party dedicato agli urban-beats della black music, sinonimo di hip-hop, r&b e tutti i generi associati alla cultura hip-hop, un fenomeno culturale globale partito dalle strade di New York negli anni '80. La festa verrà proposta una volta al mese per la nuova one night dedicata alla cultura urbana. Main Room (hip hop - r&b): special guest Double Deejay - guest voice by Calla Mc - resident dj Ray Jones e Betzy - resident mc by Hanna Hero. Barchessa (reggaeton - electro latino): dj set by Manu e Betzy. Prezzi con consumazione: 10 euro donna e 14 euro uomo fino alle 24.30; 14 euro donna e 16 euro uomo dopo le 24.30. Infoline per prenotazioni: 393.0123393. Evento riservato ad un pubblico educato e maggiorenne.

