Cuorematto Rock’N’Roll Love a Villa Bonin

Venerdi 29 Giugno Cuore Matto Rock’N’Roll LOVE. Pronti a divertirvi?



La cena con LUCA B



Main room :

Andrea Castello VS Andy Fava

Aldo Fontana

Andrea Bozzi

Voice guest performance MIRKOLINO



Voice Giulio Palm Beach



Barchessa :

Gianni B VS Ceffo



Voice Davide Vip

Luca The Manufactory



Ristorante : uomo 33€ | donna 30€

Pizzeria : uomo 25€

Pizzeria donna 23€



matto menù

Aperitivo

Prosecco Montelvini brut

Cocktail selezione Martini

Cocktail analcolici



Salatini millefoglie specialità da forno

Tavolozza della tradizione, con olive giganti di Cerignola, mozzarelline di bufala e mortadella Bologna.

Parmigiano reggiano al balsamico.

Finger food di carne, pesce e verdure.



Al tavolo.

Antipasto e primo

Flan al parmigiano, su cremosa ai porcini, cialde di pane carassau e becon croccante.

Maccheroncini al torchio con zafferano e verdurine primavera.



Secondo e contorni

Arrostino di vitello al forno, con puntarelle e salsina di asparagi verdi.

Misticanza di stagione al balsamico e mele renette.

Patate al forno



Dolce

Ichebana di frutta con gelato alla vaniglia.



Vini

Pinot bianco Dal Maso igt 2016

Scaia corvina igt 2015



Acqua minerale frizzante e naturale



Caffè



Prezzi

Dalle ore 22.30 INGRESSO IN DISCOTECA



Ingresso entro le ore 01.00:

donna: omaggio

uomo: 15€ con conumazione



Ingresso dopo le ore 01.00:

donna: 14€ con consumazione

uomo: 18€ con consumazione

Info

CONTATTI CUORE MATTO

Dinner:

+39 338 432 0944 (Matteo Padovan)



Tavoli:

+39 347 870 8841 (Fabio Bozzi)

+39 347 071 8075 (Alberto Fanton)



cuoremattoeventi@gmail.com