"CuoreMatto, Japan Mon Amour" a Villa Bonin

Per una notte, Villa Bonin si trasferisce in Giappone, con i suoi cibi , i suoi vestiti , ma anche con la voglia di fare festa

Il programma della serata:



Main Room

Dj Andrea Castello

Dj Aldo Fontana

Dj Andrea Bozzi

Voice Giulio Palm Beach



Barchessa

Dj Ceffo

Dj Gianni B.

Voice Davide Vip Staff

Voice Luca the Manufaactory



La cena del Cuore Matto



Menù Ristorante

Uramaki tropical mix by TAM

Riso Thai con gamberi e verdurine cubettate

Salmone al forno al profumo di agrumi e zenzero

Patate al rosmarino

Carciofi alla giudea

Cheese cake al limone, con gelato al cioccolato.

vini

Durello lessini brut DOC Dal Maso

Gambellara DOC Dal Maso





Info

Contatti Cuore Matto

Cena:

+39 338 432 0944 (Matteo Padovan)

Tavoli:

+39 347 870 8841 (Fabio Bozzi)

+39 347 071 8075 (Alberto Fanton)



cuoremattoeventi@gmail.com



Villa Bonin Club & Restaurant

Via Del Commercio,49 | 36100 Vicenza - Uscita VI Ovest