Cuorematto - Corazon Loco a Villa Bonin

Venerdi 27 luglio a Villa Bonin

Cuore Matto CORAZON LOCO "bailando reggaeton" e non solo





La cena con LUCA B



Main room :

Andrea Castello VS Andy Fava

Aldo Fontana

Andrea Bozzi

Voice Giulio Palm Beach



El Cielo :

Gianni B VS Ceffo



Voice Davide Vip

Luca The Manufactory

______________



Ristorante : uomo 33€ | donna 30€

Pizzeria : uomo 25€

Pizzeria donna 23€



matto menù

Aperitivo

Prosecco Montelvini brut

Cocktail selezione Martini

Cocktail analcolici



Al buffet



Salatini millefoglie specialità da forno

Tavolozza della tradizione, con olive giganti di Cerignola, mozzarelline di bufala e mortadella Bologna.

Parmigiano reggiano al balsamico.

Finger food di carne, pesce e verdure.



Al tavolo.

Antipasto e primo



Carne salada Trentina su lettino di rucola al balsamico, con olive taggiasche e scaglie di Vezzena.

Balanzoni al parmigianocon passata di datterino confit e basilico fresco.



Secondo e contorni



Trancio di salmone al forno in crosta di pistacchio di Bronte.

Patate al rosmarino

Misticanza di insalatine novelle.



Dolce



Semifreddo al torroncino con gelato al cioccolato



Vini



Gambellara doc "Dal Maso"

Cabernet nobili "Sant'Osvaldo"



Acqua naturale e frizzante.



Caffè

______________

Prezzi

Dalle ore 22.30 INGRESSO IN DISCOTECA



Ingresso entro le ore 24.00

donna: omaggio

uomo: 15€ con conumazione



Ingresso dopo le ore 24.00 :

donna: 14€ con consumazione

uomo: 18€ con consumazione

______________

INFO

CONTATTI CUORE MATTO

Dinner:

+39 338 432 0944 (Matteo Padovan)



Tavoli:

+39 347 870 8841 (Fabio Bozzi)

+39 347 071 8075 (Alberto Fanton)



cuoremattoeventi@gmail.com