"Cuore Matto: Ladies Night Total Black": la one night esclusiva di Villa Bonin

Venerdi 24 marzo dalle 21 alle 5 la discoteca Villa Bonin di Vicenza in via del Commercio 39 ospiterà l'evento musicale "Cuore Matto: Ladies Night Total Black" per la one night piu' esclusiva ed elegante del capoluogo berico, dedicate a tutte le donne. In Main Room suonerrano i dj: Andy Fava - Nicola Bozzetto - Andrea Castello - Aldo Fontana - Tony Force. In Privè Reggaeton selezioni di Gianni B e Ceffo. Vocalist: Davide Vip Staff - Luca The Manufactory. Dinner Live by Babata. A partire dalle 21 si potr cenare nell'esclusiva barchessa con il menù pizzeria o ristorante. Ingresso donna a 10 euro entro le ore 1. Prezzi con consumazione: ridotto in lista uomo a 14 euro entro le ore 1 - intero donna a 12 euro e uomo a 16 euro dopo le ore 1 o senza lista. Per prenotazioni cena: 338.4320944 Matteo. Infoline tavoli: 347.0718075 Alberto - 347.8708841 Fabio - Villa Bonin 393.0123393.

