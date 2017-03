Cuore Matto: "Ladies Night Total Black" a "Il Clubbino" di Thiene

Domenica 12 marzo dalle 18 alle 24 il locale "Il Clubbino" di Thiene in via San Giovanni Bosco 132 (nel piano superiore della ex discoteca X-SO Official con ingresso dalla Birreria Doppio Malto) presenta l'evento "Ladies Night Total Black" per "Cuore Matto Vicenza in Tour" con la one night domenicale più travolgente del vicentino con un super aperitivo e dopocena musicale. Dalle 18 alle 20 free buffet di benvenuto con drink e cocktail nell'American Bar insieme a dj set. Dalle 20 alle 24 saliranno in console Andy Fava e Nicola Bozzetto. Ingresso gratuito. Official Partner: Pollo Loco Thiene - Birreria Doppio Malto. Infoline: Cico 347.6545359 - Ricky 333.4195777 - Massi 338.9637207 - Giovanni 340.7223783.

