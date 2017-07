"Cuore Matto & Friends": la movida berica a Villa Bonin di Vicenza

GUIDA FESTE IN DISCOTECA A VICENZA E PROVINCIA FINO A GIOVEDI' 26 LUGLIO

Mercoledì 26 luglio la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza presenta l'evento "Cuore Matto & Friends". nel nuovo giardino "El Cielo Garden". Dinner live by Luca B. e in consolle Buffa Doc e Castello Dj. Vocalist by Giulio Palm Beach. El Cielo Garden Room: Gianni B - Carlo Bari - Pietro Ronconi - Sig.Sam - Mc Davide Vip. Cena a partire dalle 21 con menù pizzeria o ristorante. Menù Ristorante: uomo 30 euro - donna 28 euro. Menù Pizzeria: uomo 22 euro - donna 20 euro. Dopocena: uomo 13 euro - donna 10 euro.

MENU RISTORANTE:

Antipasti: carpaccio di carne salada trentina con pomodorini confit,olive taggiasche e riduzione al balsamico - mini caprese su lettino di valeriana con olio al basilico e cialda di pane carasau

Secondo: medaglione di black angus alla griglia accompagnato da patate al rosmarino e insalatina estiva

Dolce: Mousse al caffè con sfera di gelato fiordilatte e croccante di meringhe

ELENCO DISCO E FESTE