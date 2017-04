Cuore Matto a 90: special guest Fargetta from Radio Deejay a "Villa Bonin"

In occasione di Pasqua, domenica 16 aprile dalle 23 alle 4 la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza in via del Commercio 39 presenta l'evento musicale "Cuore Matto a 90" con lo special guest Fargetta from Radio Deejay per la one night dedicata ai successi degli anni '90. In Main Room suoneranno anche i dj Andy Fava, Andrea Castello e Nicola Bozzetto. Voice: Giulio Palm Beach. In Privè Reggaeton selezioni con Gianni B, Davide Vip Staff e Luca The Manufactory. Prezzi con consumazione: ridotto donna 10 euro fino alle 24.30 - ridotto in lista uomo a 14 euro entro le ore 1 - intero donna a 12 euro e uomo a 16 euro. Per la cena: 338.4320944 Matteo. Infoline per liste e prenotazioni tavoli: 347.0718075 Alberto - 347.8708841 Fabio.

