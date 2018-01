Cristina D'Avena a Villa Bonin per Limone Arrogante Party

12/1 Cristina D'Avena a Villa Bonin di Vicenza per il party Limone Arrogante

Venerdì 12 gennaio a Villa Bonin, uno dei punti di riferimento per chi vuol muoversi a tempo a Vicenza e non solo, il party è Limone Arrogante. E' una festa decisamente divertente, perfetta per cantare ballare, con tre sole regole, tutte decisamente divertenti.

REGOLA N.1: Quello che succede al LIMONE, rimane al LIMONE. La missione ha inizio, comincia ad affrontare le sfide che ti si presenteranno.

REGOLA N.2: Non porre limiti al tuo divertimento. Ballerai musica un po’ dance, un pò trash di ieri e di oggi.

REGOLA N.3: Rileggiti la regola 1, ovvero divertimento, delirio, pazzia, fatti travolgere dall’onda Gialla. Riassumendo alla sostanza, come sa bene chi ha già vissuto uno di questi eventi… Un Limone non si nega a nessuno! La musica è quella scatenata di star come Michael Jackson, Gigi D'Agostino, Il Pagante, Spice Girls, Rovazzi, Aqua, Franchino, J-Ax, Pitbull, Fedez, Fabri Fibra, Gabry Ponte, VengaBoys, Club Dogo, Prezioso, Scatman, Il Pagante, Baby K, Eiffel 65, Billy Moore, Cartoons, Alexia... e tantissimi altri.

La festa farebbe scatenare comunque, ma il primo evento Limone Arrogante del 2018 a Villa Bonin - Vicenza ha anche un ospite speciale, Cristina D'Avena. E' la regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati. E non solo. E' la regina del 2017 per quel che riguarda la musica in Italia. E' l'unica donna ad aver debuttato al primo posto delle classifiche di vendita con “Duets - Tutti cantano Cristina” ed è l'unica donna nella top 20 degli album più venduti nel 2017 (fonte classifiche Fimi/Gfk). "Questo disco di Platino è un traguardo meraviglioso, sono felicissima e orgogliosa di averlo raggiunto. – racconta Cristina D’Avena – “Ringrazio i 16 grandi artisti che hanno interpretato i brani dell’album e tutti coloro che amano e condividono con me questo mondo magico e spensierato che ci fa tornare tutti un po’ bambini dentro”.

Sul palco, per ogni evento Limone Arrogante, vanno artisti capaci di far scatenare sempre il dancefloor. Come special guest il 12 gennaio 2018 a Villa Bonin - Vicenza ci sono i RiverBros collettivo di dj già piuttosto affermato. Con loro c'è anche il regular guest Alberto Alba Ruffo, mentre il voice performer è Mirkolino, artista conosciuto in tutta Italia.

