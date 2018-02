Cristian Marchi @ Amis Club & Restaurant

Sabato 3 Marzo 2018

⭐️ CHRISTIAN MARCHI ⚡️

⚡️ at AMIS CLUB & RESTAURANT ⚡️



"Sembra sempre impossibile fino a quando non viene fatto." (Nelson Mandela)



Amis presenta un ospite che è a dir poco un orgoglio italiano: CRISTIAN MARCHI. Protagonista della scena clubbing internazionale da circa 10 anni, il suo “perfect mix” rappresenta un suono pulito e potente che mette insieme tutti i colori della musica house (future, electro, progressive).



Aperitivo, cena e dopocena in una location completamente rinnovata e studiata appositamente per il divertimento.



🕣 OPEN DOORS: 20.30



⭐️ INTERNATIONAL STAR DEEJAY ⭐️

CRISTIAN MARCHI



🎧 MAIN ROOM

CRISTIANINO

ANTONIO VICEVERSA

CHRISTIAN DE SIENO

BICIO



🍽 DINNER

Il divertimento inizia dalla cena spettacolo, con la possibilità di scegliere fra menù pizza o ristorante.

Durante la cena, si esibiranno i djs e vocalist AMIS per rendere unico questo momento.



🍕 Menù Pizza

Pizza a scelta tra un ventaglio di 30 proposte, bibita a scelta, caffè, coperto e ingresso al locale.

Ingresso al club, comprensivo di cena con menù pizza: 20 €



🍲 Menù Restaurant

Menu fisso composto da antipasto, primo, secondo, dolce, caffè, acqua e una bottiglia di vino ogni 4 persone

Ingresso al club, comprensivo di cena con menù ristorante: 30 €



💶 PRICE

tba



🌎 MEDIA PARTNER

KERP Agency



💫 OFFICIAL PARTNERS

Autovega S.r.l - Volkswagen

All' Angolo Ristorante Pizzeria



🌍 WEB LINKS

www.amisdiscoclub.com

www.facebook.com/ amisdiscoclub

www.instagram.com/ amisdiscoclub



🏠 LOCATION

Amis Disco Club

Via del commercio 24

36100 Vicenza



📱 INFOLINE & RESERVATION

Cesare 347 5408516

info@amisdiscoclub.com