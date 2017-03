"Country Party" all'H2O Drink & Food di Sandrigo

Sabato 4 marzo dalle 20 alle 3 il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via Capitello 39 presenta l'evento musicale "Country Party" per una speciale serata dedicata al genere country in una location addobbata a tema per l'occasione. In console suoneranno i dj Luka & Nike, Alex e Mamo. Zona relax e parcheggio sorvegliato. Dress code: country style. Possibilità di cenare nel ristorante con il menù alla carta, i piatti del giorno, panini e bruschette a cura dello chef Tony oltre ad alcune promozioni come la tagliata di picanha, la costata di angus o la grigliata con patatine. Ingresso gratuito per tutta la notte. Infoline: 0444.658098 - Andrea 347.1019199.

