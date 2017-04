"Country Night": musica e balli a "La Fazenda" di Isola Vicentina

Venerdì 28 aprile alle 21 il Ristorante Brasiliano Churrascaria "La Fazenda" di Isola Vicentina in via Capiterlina 92 organizza il "Country Night" insieme ai dj Luka & Nike con balli di gruppo ed animazione. A partire dalle 19.30-20 cena con churrasco brasiliano: buffet e carne allo spiedo. Infoline per prenotazioni: 0444.978350 - ristorante@lafazenda.info.

ELENCO DISCO E FESTE