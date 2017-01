"Cortina Cortina": lo show innevato con Thorn alla "Casa dei Gelsi"

Venerdì 27 gennaio dalle 23 alle 4 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 presenta l'evento musicale "Cortina Cortina" con la suggestiva atmosfera innevata di Cortina, che torna ad imbiancare la "Gelsi Family" per una magica serata. A fare da cornice la neve artificiale e animazioni esclusive per il dopocena più famoso del bassanese. Special guest performer Thorn. In console suoneranno Andrea Marchiorello e Max Bassano. A partire dalle 20 ci sarà la "Cena Cantata" insieme a Gianluca Indovino. Nel dopocena ingresso con conumazione obbligatoria. Prezzi per la cena: Menù Pizzeria a 20 euro - Menù Ristorante a 25/30 euro. Per informazioni o prenotazioni: 348.8819606 - 348.2258978 - 0424.561754.

ELENCO DISCOTECHE