Corsi gratuti di salsa e bachata a Caldogno by Puerto Libre

Ogni martedí dalle 20.30 alle 22.30 si svolgeranno lezioni di prova gratuita di salsa e bachata per principianti alla Birreria 2 Torri di Caldogno in via Pomaroli 69.

Il corso principianti è per tutti coloro che ritengono di non essere all' altezza e che si nascondono dietro ad inutili frasi retoriche come: " sono un bacchetto di legno.." , " non imparerò mai, non fa per me.." , " non è il momento" etc.. Il ballo combatte e sconfigge tristezza, solitudine, apatia etc.

Se si tieni alla propria salute "Puerto libre" invita a partecipare ad uno dei suoi corsi, promettendosi di farti divertire fin da subito. Prima delle lezioni si potrà cenare nel locale con un vasto menù a scelta. L'evento si ripeterà ogni martedì salvo variazioni di programma.

Aggiornamenti su: www.facebook.com/mipuertolibre/.

Per informazioni corsi: 348.4962309 - Per prenotazioni cena: 0444.905954