"Corona Beach": il martedì da leoni a Bassano del Grappa

Martedì 11 luglio dalle 19 alle 1 è in programma l'evento "Corona Beach" al "Leon Bar" di Bassano del Grappa in piazza Libertà per il tradizionale "martedì da leoni". Come ogni anno torna l'appuntamento estivo con l'aperitivo lungo del bassanese tra birrette, cocktail e spritz. La serata sarà dedicata alla "cerveza" più conosciuta, bevuta e iconizzata al mondo: la Corona. In consolle suonerà dj Lyo. Ingresso libero.

La serata si ripeterà ogni martedì di luglio e agosto. Prossima tappa: martedì 18 luglio "Aperol Spritz: Il Tour Nazionale".

