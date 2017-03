"CoriandHOLI": il festival dei colori indoor al "Liv Club" di Bassano del Grappa

Sabato 8 aprile dalle 21.30 alle 4 la discoteca "Liv Club" di Bassano del Grappa in contrà Gaggion Basso 11 presenta l'evento "CoriandHOLI" per la la festa indoor più colorata di sempre dai creatori di "HOLI", il primo festival dei colori in Italia. Grazie all'utilizzo di un prodotto simile ai coriandoli, che non produce polvere e non sporca i vestiti, HOLI, dopo aver colorato in lungo e in largo piazze, parchi e festival all'aperto in tutta la penisola italiana, sbarca finalmente anche nei più importanti club, discoteche e locali italiani.Come da tradizione sono previsti countdown collettivi con i coriandoli, battaglie di cuscini a colori, glitter facepainting & hairstyle tutto in una notte, per quello che si preannuncia come l'evento più esplosivo mai organizzato nei club, aspettando il prossimo tour estivo di HOLI nei parchi con i tradizionali colori in polvere. Special guest dj RiverBros con tutte le canzoni hip hop-reggaeton-dance del momento con qualche incursione nei mitici anni '90. Ingresso in prevendita a 11 euro (incluso un sacchettino di coriandHoli colorati). Infoline & prenotazioni tavoli: 349.5012282. prevendite zona Bassano/Cittadella: 348.8181494.

PROGRAMMA CORIANDHOLI: ad ogni ora, scandito dal countdown, la serata prevede lanci collettivi di coriandoli e battaglie di cuscini a colori. Per entrare ancor di più nel mood colorato dell’evento saranno presenti "glitter facepainting" & "hairstyle corner" by Lela Perez bodypainter. Photo Booth by pH Neutro. I cuscini tradizionali non potranno essere introdotti all'interno del locale: si troverà un banchetto, dove acquistare quelli riempiti di "coriandHOLI", ma ne saranno regalati anche dal palco.

