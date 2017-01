"Contrabando": la domenica latina all'Euphoria di Isola Vicentina

Domenica 20 gennaio dalle 22 alle 3 il locale "Euphoria" di Isola Vicentina in via dell'Industria 12 presenta l'evento musicale "Contrabando" per l'appuntamento domenicale con la musica latino-americana. In console suonerà il dj Chuleria. Promozioni speciali durante la serata: 3 Birre Corona a 10 euro, Cocktail a 4 euro e "Pica Pollo" a 10 euro. Ingresso libero. Infoline: Natalia 388.1432732.

