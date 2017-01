"Contest Mixed Style" e "Hot Vibes" al "Nu Club" di Vicenza

Sabato 4 febbraio dalle 22 alle 24 il locale "Nu Club" di Vicenza presso "The Loft" in via Zamenhof 427 (zona Stanga) organizza "Contest Mixed Style" insiema dj Ricky. Hosted: Riky Rock. Giuria: B-Boy Ibra e Andrea Sartore. Primo premio di 100 euro. L'iscrizione può essere effetuata mandando un messaggio al 340.8193406 con il proprio nome o al contest prima dell'inizio della sfida musicale. Il prezzo è di 10 euro con consumazione per gli iscritti e per gli spettatori. Dalle 24 alle 5 ci sarà la situazione "Hot Vibes" con Dj Zax, Dj Maick e Mc Big Mike.

Ingresso gratuito dalle ore 24 alle ore 1. Entrata a pagamento dopo le ore 1. Infoline per tavoli: 340.8193406.

