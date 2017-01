Giovedì 5 gennaio dalle 21 alle 2 è in programma il "Compleanno dell'Hoste" all'Hostaria Al Gallo di Vicenza in viale Riviera Berica 72 con una serata speciale insieme al dj set by Cillio e Fona in console. Si festeggerà l'oste più storico dell'osteria Mr. Marco Veronese. "Hostaria Al Gallo" è uno dei locali storici del capoluogo berico con vini, birre e cucina per snack e panini: nel fine settimana musica dal vivo con band oltre alla pay-tv per gli eventi sportivi. Orari di apertura: 17.30-2. Ingresso libero. Infoline: 320.0663476.

ELENCO LOCALI